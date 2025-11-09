Дзюба о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.86
П2
1.40
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.80
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.71
П2
5.55
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.99
П2
7.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.07
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.94
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.46
П2
3.12
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.47
П2
2.47
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.51
П2
3.21
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.29
П2
3.29
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.31
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.72
П2
4.69
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.91
X
5.19
П2
1.44
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.11
П2
2.99
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.63
П2
2.53
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.10
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.74
П2
5.82
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.30
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.54
П2
2.20
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.97
П2
1.80
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.12
X
4.42
П2
1.79
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

Дзюба о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»

Артем Дзюба пошутил о попытке похищения Андрея Мостового.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Сообщалось о задержании шестерых подозреваемых, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.

Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».

"Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого (улыбается).

А если серьезно, то странная история«, — сказал нападающий “Акрона”.

