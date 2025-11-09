Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Просто поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»

38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-й встрече серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2−1).
"Я должен поздравить Месси с его игрой, ведь он первым повел нас в высоком прессинге. Видеть, как он прессинговал сегодня в свои 38 лет, просто поразительно.
То, что Месси делает с мячом, общеизвестно, но то, что он сделал сегодня без мяча, было поистине удивительным", — сказал Маскерано.
Месси набрал 2+1 против «Нэшвилла», продлив голевую серию до 5 игр. У него 34+17 в 31 матче сезона МЛС.