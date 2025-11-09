Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Просто поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
1
:
Зенит
0
П1
9.25
X
2.95
П2
3.90
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
П1
1.49
X
4.73
П2
6.71
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
П1
1.55
X
4.71
П2
5.55
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
П1
1.56
X
3.99
П2
7.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
П1
3.10
X
3.07
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
П1
2.85
X
2.94
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
П1
2.38
X
3.46
П2
3.12
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
3.00
X
3.48
П2
2.45
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
П1
2.33
X
3.50
П2
3.18
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
П1
2.32
X
3.29
П2
3.39
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
П1
3.08
X
3.32
П2
2.47
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
П1
3.21
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
П1
1.84
X
3.70
П2
4.65
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
П1
6.80
X
5.13
П2
1.46
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
П1
2.65
X
3.11
П2
3.03
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
П1
2.80
X
3.64
П2
2.51
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
П1
1.95
X
4.07
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
П1
1.54
X
4.71
П2
5.97
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
П1
3.22
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
П1
1.56
X
4.24
П2
6.90
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
П1
3.45
X
3.53
П2
2.19
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
П1
1.88
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
П1
1.36
X
5.63
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
П1
4.51
X
3.97
П2
1.80
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
П1
4.17
X
4.38
П2
1.79
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2

Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Просто поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высоко оценил игру Лионеля Месси в сегодняшнем матче.

Источник: Спортс"

38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-й встрече серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2−1).

"Я должен поздравить Месси с его игрой, ведь он первым повел нас в высоком прессинге. Видеть, как он прессинговал сегодня в свои 38 лет, просто поразительно.

То, что Месси делает с мячом, общеизвестно, но то, что он сделал сегодня без мяча, было поистине удивительным", — сказал Маскерано.

Месси набрал 2+1 против «Нэшвилла», продлив голевую серию до 5 игр. У него 34+17 в 31 матче сезона МЛС.