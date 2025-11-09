Артем Дзюба: «Обидно за то, что происходит в “Спартаке. Станкович мне импонирует, но недостаточно быть просто рубахой-парнем за счет эмоций. Его все время шарахает”

«Мне очень обидно за то, что происходит в “Спартаке”. Но это идет уже длительное время.
Станкович мне импонирует своей эмоциональностью. Тем, как он заряжает ребят. Но этого недостаточно. В таком клубе недостаточно быть просто рубахой-парнем, за счет эмоций. Эмоции могут утихнуть. А должно быть качество.
Должен быть баланс — должно быть такое состояние у команды, а его все время шарахает. Его интервью, что отвлекает что-то — вообще бред. Человек играл в «Интере», и в «Спартаке» — ты должен быть к этому готов", — сказал Дзюба.
