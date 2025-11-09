Мусаев после 1:1 с «Балтикой»: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы. Справились, но Кордобу заменить не смогли"

— Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня [Козлов] сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее, — сказал Мурад Мусаев.