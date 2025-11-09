Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.45
П2
1.88
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Мусаев после 1:1 с «Балтикой»: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы. Справились, но Кордобу заменить не смогли"

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ничьей с «Балтикой» (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Как и ожидалось, здесь играть тяжело каждой команде. «Балтика» играет в силовой и скоростной футбол. Надо не сбиваться, играть в одно‑два касания, в первые 60 минут получалось хорошо, создавали моменты, а концовка не удалась.

Ребята справились, но не смогли заменить Кордобу. Перрен молодец, отдал голевую, но мощи нам не хватило вверху. Первый круг завершили лидерами, ребята молодцы. Через две недели новый матч, снова в бой.

— Почему заменили Сперцяна?

— Стали хуже подбирать мячи, контролировать мяч. Не скажу, что Эдик заслуживал замену, но и Даня [Козлов] сделал несколько ассистов в матче на Кубок, тоже заслужил. Тем более он играл здесь ранее, — сказал Мурад Мусаев.