Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
1
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.50
П2
2.12
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение, очевидно, Робертсон не мешал вратарю. Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что “Ливерпуль” добился бы результата»

Арне Слот считает, что гол Вирджила ван Дейка в ворота «Манчестер Сити» не засчитан ошибочно.

Источник: Спортс"

«Ливерпуль» крупно проиграл «горожанам» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ. На 38-й минуте арбитр Крис Кавана, посмотрев видеоповтор, отменил гол ван Дейка после подачи Мохамеда Салаха с углового из-за офсайда Эндрю Робертсона.

"Думаю, очевидно, что решение [арбитра] было ошибочным, по крайней мере, на мой взгляд. Потому что он [Робертсон] вообще не мешал вратарю.

Сразу после матча мне показали гол «Ман Сити», который этот же судья засчитал в матче с «Вулвз» в прошлом сезоне. Лайнсмену потребовалось 13 секунд, чтобы поднять флажок и зафиксировать офсайд. То есть коммуникация, очевидно, была. Это могло бы положительно сказаться на нашей игре, потому что в первом тайме мы были очень слабы.

Нам бы повезло, если бы мы уступали к перерыву 0:1, не говоря уже о том, если бы счет был 1:1 или 2:1. Так что это был важный момент, но нельзя сказать, что [при другом решении] мы добились бы результата, потому что невозможно предсказать, как сложился бы второй тайм".

О пенальти на Жереми Доку.

«Единственное, что я смог увидеть, это то, что контакт был. Я не могу с этим не согласиться, но после контакта он смог поставить ногу именно так, как хотел. Но иногда ВАР или судьи действительно назначают за это пенальти, так что на этом не стоит останавливаться слишком долго», — сказал главный тренер «Ливерпуля».