Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
1
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.85
П2
1.73
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Ман Сити» — «Ливерпуль», у Холанда — 6.9, у Салаха — 6.2, у Виртца — 6.1. Мак Аллистер с&

Жереми Доку получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ. Вингер «горожан» отметился голом и набрал 8.9 балла.

Худший показатель у Алексиса Мак Аллистера из «Ливерпуля» — 5.5.

Лучшим у мерсисайдцев стал Конор Брэдли (7.2), худший у «Сити» — Райан Шерки (5.9).

Оценки «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (7.4), Нико О" Райли (7.9), Йошко Гвардиол (7.2), Рубен Диаш (7.7), Матеуш Нунеш (8.4), Фил Фоден (7.0), Нико Гонсалес (8.3), Бернарду Силва (7.3), Жереми Доку (8.9), Райан Шерки (5.9), Эрлинг Холанд (6.9), Омар Мармуш (6.2), Савиньо (6.8).

Оценки «Ливерпуля»: Георгий Мамардашвили (6.2), Эндрю Робертсон (6.7), Вирджил ван Дейк (6.2), Ибраима Конате (6.2), Конор Брэдли (7.2), Алексис Мак Аллистер (5.5), Райан Гравенберх (5.7), Флориан Виртц (6.1), Доминик Собослаи (6.2), Мохамед Салах (6.2), Юго Экитике (5.9), Милош Керкез (6.4), Кертис Джонс (6.1), Коди Гакпо (6.1).