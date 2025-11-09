Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
1
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.85
П2
1.73
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Чембулатов: «Медиалига — самая честная лига. Полностью в этом уверен, так как судил в ФНЛ и был резервным арбитром в РПЛ»

Арбитр WINLINE Медиалиги Максим Чембулатов заявил, что уверен в непредвзятости судейства в лиге.

Источник: Спортс"

"По моему мнению, Иван Сиденков — лучший арбитр года в WINLINE Медиалиге. Он провел сезон ровно от начала до конца. Илья Тришин — на втором месте, а на третьем — я. Мне кажется, я нормально отработал сезон. Ошибки, которые случались на моих играх были связаны с VAR. Что-то я не смог увидеть, где-то команда не взяла челлендж. Стараюсь судить нормально.

Я сказал Лактионову, что Медиалига — самая честная лига. Ни один из арбитров не идет на мутные темы. Я полностью в этом уверен, так как работал в разных лигах: и в КФК, и в ФНЛ, и в РПЛ был резервным арбитром", — заявил арбитр МФЛ.

Экс-арбитр РПЛ Иван Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров WINLINE Кубка Лиги.

Выше Сиденкова расположился глава судейского корпуса и судейского комитета МФЛ Юрий Апонасенко, но он отработал только один матч.