Чембулатов: «Медиалига — самая честная лига. Полностью в этом уверен, так как судил в ФНЛ и был резервным арбитром в РПЛ»

"По моему мнению, Иван Сиденков — лучший арбитр года в WINLINE Медиалиге. Он провел сезон ровно от начала до конца. Илья Тришин — на втором месте, а на третьем — я. Мне кажется, я нормально отработал сезон. Ошибки, которые случались на моих играх были связаны с VAR. Что-то я не смог увидеть, где-то команда не взяла челлендж. Стараюсь судить нормально.