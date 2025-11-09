Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
1
:
Барселона
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Лацио
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
1
:
ПСЖ
2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
Слот о поражении от «Сити»: «У “Ливерпуля” неделя началась хорошо, а завершилась ужасно. Но, уступая 0:3, мы не сдались, как это часто делают другие»

Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ. Напомним, во вторник «красные» обыграли мадридский «Реал» (1:0) в общем этапе Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Неделя началась очень хорошо, но завершилась ужасно. Однако выездная игра с “Манчестер Сити” — сложное испытание для любой команды, включая нас.

В прошлом сезоне мы смогли выиграть здесь, потому что реализовали стандартное положение, повели в счете, а потом отчаянно оборонялись.

Сегодня, не считая того спорного момента [с пенальти], вряд ли у нас была бы возможность победить — неизвестно, что бы случилось при счете 1:1, — но в целом они были лучше. Нам нужно улучшать игру, мы это понимаем, и мне не требовался этот матч, чтобы это осознать.

Но если бы и нужно было найти позитивный момент сегодня — мне понравилась наша игра во втором тайме. Другие команды, уступая 0:3, часто сдаются, но я увидел не это.

Я видел команду, которая пыталась вернуться в игру, у нас были моменты, но сегодня этого оказалось недостаточно«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.