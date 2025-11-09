Слот о поражении от «Сити»: «У “Ливерпуля” неделя началась хорошо, а завершилась ужасно. Но, уступая 0:3, мы не сдались, как это часто делают другие»

«Неделя началась очень хорошо, но завершилась ужасно. Однако выездная игра с “Манчестер Сити” — сложное испытание для любой команды, включая нас.
В прошлом сезоне мы смогли выиграть здесь, потому что реализовали стандартное положение, повели в счете, а потом отчаянно оборонялись.
Сегодня, не считая того спорного момента [с пенальти], вряд ли у нас была бы возможность победить — неизвестно, что бы случилось при счете 1:1, — но в целом они были лучше. Нам нужно улучшать игру, мы это понимаем, и мне не требовался этот матч, чтобы это осознать.
Но если бы и нужно было найти позитивный момент сегодня — мне понравилась наша игра во втором тайме. Другие команды, уступая 0:3, часто сдаются, но я увидел не это.
Я видел команду, которая пыталась вернуться в игру, у нас были моменты, но сегодня этого оказалось недостаточно«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.