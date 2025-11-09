Журналист о перепалке со Станковичем: «Подошли люди из “Спаратка” и извинились от лица клуба. Я извинения принял. Максимально неприятная ситуация»

Максимально неприятная ситуация, особенно для меня. Все эти годы я старался не провоцировать ни тренеров, ни футболистов. Боялся, что если в мой адрес кто‑то что‑то скажет, то я не сдержусь. Старался всегда чувствовать накал, и если вижу, что собеседник закипает, то отпускаю его. Зачем это надо? Кто‑то от этого кайфует, но у меня другие ценности. Не хочу, чтобы на меня кричали в ситуации, когда нет возможности у оппонента должным образом ответить, — сказал Ахмадов.