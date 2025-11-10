Ричмонд
Погребняк о 10-м месте «Динамо»: «Не вылетит в ФНЛ, надеюсь. Совмещение в клубе и сборной не влияет на Карпина. Пауза поможет ему морально и психически»

Экс-форвард «Динамо» Павел Погребняк надеется, что бело-голубые останутся в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. На данный момент команда под руководством Валерия Карпина идет 10-й в чемпионате, имея в активе 17 очков после 15 туров.

«Динамо» удивило в матче с «Акроном». С точки зрения атаки у москвичей все нормально, есть хорошие исполнители, разнообразие в игре присутствует. Надеюсь, что столичный клуб не вылетит в ФНЛ. Хочется, чтобы «Динамо» было наверху в таблице.

Не считаю, что совмещение постов в клубе и в сборной России влияет на Карпина. Пауза на матчи сборных поможет ему морально и психически", — сказал Павел Погребняк.

