Против Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса — 29%. Самые частые оскорбления — дерьмо, шлюха и черный

Среди зафиксированных сообщений также встречались прозвища, такие как Monicius в адрес Винисиуса (Mono — «обезьяна» по-испански плюс окончание icius — Спортс«“), и оскорбления по этническому признаку: “Сколько бы он ни играл за Испанию, он все равно останется “мавром” на всю жизнь” или “Его надо выдворить из Испании — пусть уплывает обратно на лодке”, направленные против Ямаля.