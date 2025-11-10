Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Против Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса — 29%. Самые частые оскорбления — дерьмо, шлюха и черный

60% расистских комментариев в соцсетях, которые были адресованы футболистам, играющим в Испании, были направлены против вингера «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом говорится в докладе Испанской обсерватории по вопросам расизма и ксенофобии (Oberaxe), на который ссылается El País.

Исследование выявило 33 438 публикации в течение прошлого сезона, содержащие оскорбления на почве расизма. Из этого числа платформы удалили лишь 33% сообщений.

Большинство комментариев было сосредоточено вокруг Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора — на долю вингера «Реала» выпало 29% сообщений. В меньшей степени нападкам подверглись Иньяки Уильямс, Нико Уильямс (оба — «Атлетик»), Килиан Мбаппе, Браим Диас (оба — «Реал»), Алекс Бальде, Рафинья и Ансу Фати (все — «Басрелона»).

Отмечается, что количество сообщений возрастает во время матчей между принципиальными соперниками. Так, первое класико сезона между «Реалом» и «Барселоной», состоявшееся в октябре 2024 года, совпало с резкими пиками расистских комментариев — 3 675 и 2 855 публикаций в день матча и после соответственно.

Среди наиболее наиболее частых оскорблений — mierda («дерьмо», 21,81%), puta («шлюха», 15,69%) и negro («черный», 8,37%).

Среди зафиксированных сообщений также встречались прозвища, такие как Monicius в адрес Винисиуса (Mono — «обезьяна» по-испански плюс окончание icius — Спортс«“), и оскорбления по этническому признаку: “Сколько бы он ни играл за Испанию, он все равно останется “мавром” на всю жизнь” или “Его надо выдворить из Испании — пусть уплывает обратно на лодке”, направленные против Ямаля.

Кроме того, 22% сообщений содержали угрозы, например: «Ему нужно сломать ноги», адресованное Ямалю.