Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу» — 107 против 105. Роберт — 14-й бомбардир в истории клуба, до Энрике 1 гол, до Стоичкова — 10

37-летний нападающий сделал дубль в матче Ла Лиги против «Сельты» (3:2, второй тайм).
Левандовски обошел Неймара, Эулохио Мартинеса, Эваристо (105 мячей) и Хосе Антонио Сальдуа (106 мячей) по голам за каталонский клуб, став 14-м в списке лучших бомбардиров в его истории.
Роберт находится в одном голе от Луиса Энрике (108), в трех от Эстанислао Басора (110), в десяти от Христо Стоичкова (117), в 13 от Жозепа Эсколы (120), в 15 от Карлеса Решака и Патрика Клюйверта (122).
Лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» является Лионель Месси с 672 голами.