Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Неудовлетворительно, на 30-й минуте троих поменять хотел. Какие слова нашел в перерыве? Матерные»

Во втором тайме ни одного удара в створ наших ворот от чемпиона России. Поэтому я удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый… Кроме реакции на пропущенный гол, мне не понравилось ничего. Потому что тот план, который у нас был, к сожалению, не реализовывался. «Краснодар» владел мячом, создавал остроту, входы во фланги и полуфланги. Во втором было ощущение, что наша команда была другой.