Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Неудовлетворительно, на 30-й минуте троих поменять хотел. Какие слова нашел в перерыве? Матерные»

— Ничья с лидером РПЛ. Это успех в сегодняшнем матче? Потеряли очки или приобрели?
— В конце мая месяца узнаем.
— А так сегодня сразу?
— Сегодня? Неудовлетворительно, я считаю.
— Почему замена Сергея Пряхина произошла уже в перерыве? Что с ним случилось?
— Я на 30‑й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм.
— А конкретно кто это были?
— Мы разберемся, кто это были и разберемся, как нам изменить. Видели команду во втором тайме? Пришлось немного внести коррективы в перерыве, чуть‑чуть перестроиться и ребята сыграли очень хороший второй тайм.
Во втором тайме ни одного удара в створ наших ворот от чемпиона России. Поэтому я удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый… Кроме реакции на пропущенный гол, мне не понравилось ничего. Потому что тот план, который у нас был, к сожалению, не реализовывался. «Краснодар» владел мячом, создавал остроту, входы во фланги и полуфланги. Во втором было ощущение, что наша команда была другой.
— Какие слова вы нашли в перерыве?
— Матерные.
— Видимо, это работает.
— Не всегда, но иногда нужно, — сказал главный тренер «Балтики».
