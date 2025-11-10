«Интер» вышел в лидеры Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» — на 3, «Ювентус»

По дополнительным показателям им уступает «Рома».
«Интер» поднялся на первую строчку турнирной таблицы Серии А после 11 тура. Команда Кристиана Киву набрала 24 очка.
