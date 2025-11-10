«Любой фемицид начинается со слов. Если быть девочкой — значит быть хуже, то женщин можно преследовать, насиловать, убивать. В нормальном мире Диаса уволили бы». Журналистка Лакомб о словах тренера «Ин

Главный тренер «Интернасьонала» Рамон Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол — для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.
«Видите ли, по словам Диаса, быть девочкой — это значит быть хуже, потому что быть девочкой — значит быть хрупкой. Если быть девочкой — значит быть “хрупкой”, то мальчики должны дистанцироваться от всего, что связано с женственностью, и быть сильными. Именно так и воспитывают мальчиков — в противоположность тому, что значит быть девочкой. Все, что связано с женственностью, должно подавляться в них самих, а позднее и в женщинах. Если “быть женщиной” — это что-то очень незначительное, чего нужно избегать, то можно заставить их замолчать, преследовать их, насиловать, убивать.
С научной точки зрения ничего не говорит о том, какими должны быть мужчины и женщины. Мальчики и девочки — это социальные конструкты. Все это усваивается, ничего не дается от рождения. Более того, порядочное общество должно понимать, что такие качества, как чувствительность, солидарность, доброта и мягкость, являются признаками силы и достоинства, а не слабости.
Любой фемицид начинается со слов. Необходимо понимать всю серьезность столь отвратительных, грязных, омерзительных и мерзопакостных заявлений. И клубы должны наказывть виновных в этих актах насилия.
Рамон Диас — рецидивист. Будучи тренером «Васко да Гама» он говорил, что женщины не имеют права судить матчи. И поскольку с ним ничего не случилось, он решил быть более откровенным. И ничего не произойдет. В тренерских контрактах должны быть пункты, запрещающие такого рода выходки. В нормальном мире его бы уволили по уважительной причине. В нашем мире он получит что-то вроде медали «братства».
Извинения, принесенные Диасом на следующий день, были очень слабыми", — написала журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.
«Борьба с женоненавистничеством и сексизмом — задача мужчин, как борьба с расизмом — задача белых». Журналистка Лакомб о словах тренера «Интернасьонала» про «футбол для мужиков».
Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш “Золотого мяча” — один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия».