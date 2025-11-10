«Любой фемицид начинается со слов. Если быть девочкой — значит быть хуже, то женщин можно преследовать, насиловать, убивать. В нормальном мире Диаса уволили бы». Журналистка Лакомб о словах тренера «Ин

«Видите ли, по словам Диаса, быть девочкой — это значит быть хуже, потому что быть девочкой — значит быть хрупкой. Если быть девочкой — значит быть “хрупкой”, то мальчики должны дистанцироваться от всего, что связано с женственностью, и быть сильными. Именно так и воспитывают мальчиков — в противоположность тому, что значит быть девочкой. Все, что связано с женственностью, должно подавляться в них самих, а позднее и в женщинах. Если “быть женщиной” — это что-то очень незначительное, чего нужно избегать, то можно заставить их замолчать, преследовать их, насиловать, убивать.