«Любой фемицид начинается со слов. Если быть девочкой — значит быть хуже, то женщин можно преследовать, насиловать, убивать. В нормальном мире Диаса уволили бы». Журналистка Лакомб о словах тренера «Ин

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Любой фемицид начинается со слов. Если быть девочкой — значит быть хуже, то женщин можно преследовать, насиловать, убивать. В нормальном мире Диаса уволили бы». Журналистка Лакомб о словах тренера «Ин

Журналистка Милли Лакомб считает, что футбольные клубы должны наказывать сотрудников за сексистские высказывания.

Источник: Спортс"

Главный тренер «Интернасьонала» Рамон Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол — для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.

«Видите ли, по словам Диаса, быть девочкой — это значит быть хуже, потому что быть девочкой — значит быть хрупкой. Если быть девочкой — значит быть “хрупкой”, то мальчики должны дистанцироваться от всего, что связано с женственностью, и быть сильными. Именно так и воспитывают мальчиков — в противоположность тому, что значит быть девочкой. Все, что связано с женственностью, должно подавляться в них самих, а позднее и в женщинах. Если “быть женщиной” — это что-то очень незначительное, чего нужно избегать, то можно заставить их замолчать, преследовать их, насиловать, убивать.

С научной точки зрения ничего не говорит о том, какими должны быть мужчины и женщины. Мальчики и девочки — это социальные конструкты. Все это усваивается, ничего не дается от рождения. Более того, порядочное общество должно понимать, что такие качества, как чувствительность, солидарность, доброта и мягкость, являются признаками силы и достоинства, а не слабости.

Любой фемицид начинается со слов. Необходимо понимать всю серьезность столь отвратительных, грязных, омерзительных и мерзопакостных заявлений. И клубы должны наказывть виновных в этих актах насилия.

Рамон Диас — рецидивист. Будучи тренером «Васко да Гама» он говорил, что женщины не имеют права судить матчи. И поскольку с ним ничего не случилось, он решил быть более откровенным. И ничего не произойдет. В тренерских контрактах должны быть пункты, запрещающие такого рода выходки. В нормальном мире его бы уволили по уважительной причине. В нашем мире он получит что-то вроде медали «братства».

Извинения, принесенные Диасом на следующий день, были очень слабыми", — написала журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.

«Борьба с женоненавистничеством и сексизмом — задача мужчин, как борьба с расизмом — задача белых». Журналистка Лакомб о словах тренера «Интернасьонала» про «футбол для мужиков».

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш “Золотого мяча” — один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия».