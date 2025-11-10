Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Флик о 4:2 с «Сельтой»: «Доволен командой, “Барса” на правильном пути. Не все получилось идеально, травмы — не оправдание»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Сельтой» в 12-м туре Ла Лиги (4:2).

Источник: Спортс"

"Я доволен командой. Я очень счастлив. Я ценю то, что мы сделали. Думаю, мы допустили ошибки в первом тайме, но прибавили после перерыва, лучше оборонялись. В первом тайме тоже были хорошие моменты. Мы хорошо владели мячом.

В футболе не имеет значения то, что вы делали в прошлом. Второй тайм придаст нам уверенности в будущем. Мы сосредоточены на себе. Мы оказываем хорошее давление на соперника. Я доволен вторым таймом".

О сокращении отставания от «Реала».

"Мы концентрируемся только на себе, но давление на соперника — это хорошо. Я счастлив, потому что победа до перерыва — это очень хорошо. Думаю, лучше уйти на перерыв с победой, чем с поражением. Я очень горжусь нашей сегодняшней победой.

Иногда я думаю, что стоит поговорить о некоторых вещах, но вокруг нас и так много шума. Мне понравился матч, но мы проанализируем его. Травмы — это не оправдание. Думаю, мы прибавили и находимся на правильном пути как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Мы всегда все анализируем. Мы сделаем это и после сегодняшнего матча, в котором у нас не все получилось идеально. Но мы были уверены в том, что делали«, — сказал главный тренер “Барселоны”.