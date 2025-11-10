Аршавин о 10-м месте «Динамо»: «Если бы не авторитет Карпина… Другой тренер уже покинул бы клуб с таким результатом. Еще два поражения и он сам может попросить об отставке»

Бело-голубые завершили первый круг чемпионата России на 10-м месте.
«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера “Динамо” с таким результатом.
Я думаю, что еще два поражения и Карпин сам может попросить об отставке, все зависит от результата", — сказал бывший полузащитник сборной России.
