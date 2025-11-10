Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Киву о 2:0 с «Лацио»: «Понравилось желание “Интера” играть и доминировать. Мы понимали, что и как делать»

Кристиан Киву похвалил настрой игроков «Интера» после победы над «Лацио» в 11-м туре Серии А (2:0).

Источник: Спортс"

"Мне понравилось желание играть и доминировать. Мы понимали, что и как нужно делать, и я бы сказал, что у нас это очень хорошо получалось. Для меня это очень важно. Команда состоит из 22 игроков, и все они готовы работать. Мы все усердно работаем над индивидуальным и командным прогрессом. Это не всегда легко, потому что многое изменилось. Игроки сразу освоились в реалиях нашей команды. Они преуспевают, зная, что у них много возможностей для совершенствования.

Всегда непросто сохранять такой настрой каждые три дня. Необходимо понимать моменты, и мы хорошо справились с этим. Стоит отдать должное тем, кто вносил свой вклад с замены, позволяя другим отдыхать. Я работаю с чемпионами, которые наслаждаются процессом и, несмотря на усталость, всегда находят в себе силы".

О Лаутаро Мартинесе.

«Это результат работы, которую он делает для команды. Голы всегда приходят, когда ты спокоен, если ты лидер. Ему нужно быть спокойнее, больше улыбаться и осознавать, сколько труда и души он вкладывает в эту команду. Независимо от того, забивает он или нет, мы все равно счастливы, он лидер», — сказал главный тренер «Интера».