Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» нужно улучшить игру в обороне. Мы допустили ошибки в пропущенных голах"

«Мы открыли счет, но я видел, что “Лион” зрелая команда. Они очень быстро отыгрались. Мы также не успели извлечь выгоду из второго гола, который позволил бы нам контролировать игру.
Забитый в сложной ситуации третий гол обеспечил нам победу. Когда сталкиваешься с трудностями, нам важно проявлять мастерство и решимость. Мы остаемся лидерами чемпионата и рады этому.
Однако нам нужно улучшить игру в обороне. Мы допустили ошибки в обоих пропущенных голах. Нам нужно понимать, когда выдвигать защитную линию вперед, а когда — нет. Обычно такие оплошности мы не допускаем«, — сказал тренер “ПСЖ”.