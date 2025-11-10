Григорян о Талалаеве: «Превзошел тренеров РПЛ по игре на подборах, вторых мячах и в единоборствах. Реально работающий путь развития для скромной команды»

«Для “Балтики” и ее тренерского штаба колоссальное значение имеет 100‑процентная функциональная готовность к матчам. В этом плане у “Балтики” нет аналогов в РПЛ. Калининградцы выше всех в этом компоненте. Это в очередной раз сказалось во второй половине матча с “Краснодаром” (1:1). Не могло не сказаться.
Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ в том, как поставил игру на подборах, на вторых мячах, да и вообще в единоборствах. Правда, надо заметить, что футболистов топ‑уровня гораздо сложнее заставить играть в такой футбол. Того же Бителло из «Динамо» куда сложнее заставить так сыграть. Поэтому мне интересно было бы взглянуть на работу Талалаева с топ‑клубом.
Лично мне стиль нынешний игры «Балтики» не нравится, но это реально работающий путь развития для скромной команды в элитном дивизионе«, — сказал экс-тренер “Кубани” и “Тамбова”.