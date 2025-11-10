Ричмонд
Футбол. Первая лига
16:00
Челябинск
:
Уфа
П1
2.13
X
3.14
П2
3.85
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2

Шалимов о поведении Станковича: «С журналистами так не надо разговаривать. На нервах нужно быть спокойнее. Это “Спартак” — большая команда»

Игорь Шалимов призвал Деяна Станковича не срываться на журналистов.

Источник: Спортс"

Тренер «Спартака» повздорил с репортером во время флэш‑интервью после матча РПЛ с «Ахматом» (2:1).

"Я обвинять Станковича не могу. Вскипел, он сейчас на нервах в последнее время, это видно. Ему не понравилось, что спросили не по игре: какой состав, какие замены он сделал, как игра проходила. А спросили, что он кричал кому‑то. Он объяснил, что никому не кричал. Сложно.

Что в этой ситуации сказать: на нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда. Станкович сам играл в «Интере», он что, не знает, какое давление вокруг больших клубов? Оно всегда будет, всегда будут провокации, и журналисты будут как раз искать эти вещи, потому что это интересно.

Надо каким‑то образом стараться держать удар. Я не обвиняю, но у него не в первый раз такие срывы. Он прям кипит, у него все на нервах, хотя они выиграли матч. Так, на мой взгляд, с журналистами не надо разговаривать«, — сказал экс-тренер “Факела” и “Краснодара”.