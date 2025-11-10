Шалимов о поведении Станковича: «С журналистами так не надо разговаривать. На нервах нужно быть спокойнее. Это “Спартак” — большая команда»

Что в этой ситуации сказать: на нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда. Станкович сам играл в «Интере», он что, не знает, какое давление вокруг больших клубов? Оно всегда будет, всегда будут провокации, и журналисты будут как раз искать эти вещи, потому что это интересно.