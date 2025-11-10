Аршавин о том, что у «Спартака» иностранцы забили все голы в 1-м круге РПЛ: «В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте министру спорта эту статистику»

"В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику.
Мог бы какой-нибудь защитник забить? Если мы посмотрим в защите, там тоже нет русских", — сказал экс-игрок сборной России.
Андрей Аршавин оценил тот факт, что только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге сезона РПЛ.
