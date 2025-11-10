— Венделу 28 лет, а Глушенкову 26 лет. Разница есть. Зачем делать ставку на футболиста, который в любой момент может не приехать или еще что-то придумать? Я этого не понимаю и не вижу в этом смысла. В любом случае, ставку надо делать на российских футболистов. Тем более Глушенков сейчас достоин этого, — сказал бывший полузащитник «Зенита».