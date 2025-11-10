Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Челябинск
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.35
П2
4.70
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2

«Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу. Не понимаю продление контракта". Угаров о бразильце

Денис Угаров считает Максима Глушенкова более значимым для «Зенита» игроком, чем Вендел. У россиянина 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за сине-бело-голубых.

Источник: Спортс"

— Почему «Зенит» тащит только Глушенков, а не дорогостоящие легионеры?

— Во-первых, я еще в начале года сказал, когда Глушенков не попадал в состав, что он достаточно хороший футболист.

Во-вторых, Глушенков — россиянин, для него интерес клуба значимее, чем для бразильских футболистов. Он все-таки хочет что-то доказать себе и людям, которые его не особо воспринимают. Поэтому он лучший бомбардир и лучший футболист «Зенита» прямо сейчас.

Хотел бы сказать, что я не понимаю продление контракта Вендела. Этот человек то собирает манатки и уезжает, то не хочет приезжать, то еще что-то. «Зенит» с ним продлевает контракт и еще повышает зарплату. Это лучше надо было сделать Глушенкову, чем Венделу.

— Скорее всего, «Зенит» ведет подготовку для получения Венделом российского гражданства.

— Кому Вендел нужен в сборной России?

— Возможно, главное для «Зенита» — вписаться в новый лимит на легионеров. Вендел мог бы перестать числиться как иностранный футболист.

— Венделу 28 лет, а Глушенкову 26 лет. Разница есть. Зачем делать ставку на футболиста, который в любой момент может не приехать или еще что-то придумать? Я этого не понимаю и не вижу в этом смысла. В любом случае, ставку надо делать на российских футболистов. Тем более Глушенков сейчас достоин этого, — сказал бывший полузащитник «Зенита».

