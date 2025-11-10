Ричмонд
Сенников о «Локо»: «Идет с чемпионским графиком, но если один-два игрока выбывают — игра немножко рушится»

Дмитрий Сенников считает, что «Локомотив» идет по чемпионскому графику. После первого круга красно-зеленые занимают в РПЛ 4-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

Источник: Спортс"

— «Локомотив» сейчас находится на спаде?

— Скорее всего, да. Небольшой спад есть. Это вызвано и перебором желтых карточек: Монтес пропускал игру с «Зенитом», Батраков — с «Оренбургом». Также Воробьев получил травму. Это все совокупное стечение обстоятельств.

У «Локомотива» наблюдается небольшой спад, поэтому сегодня была важна не сама игра, а ее результат перед тем, как уйти на двухнедельный перерыв, вызванный паузой на сборные.

«Локомотив» хоть и потерял очки в матчах с «Акроном» и «Зенитом», но главное сегодня было не выпасть из обоймы и победить «Оренбург». Поэтому была непростая игра.

— Можно ли сказать, что «Локомотиву» повезло, что спад выпал на концовку первой части сезона?

— «Локомотиву» еще предстоит сыграть три матча в чемпионате. Их надо пройти максимально уверенно. Если брать первый круг, то 30 набранных очков — это хороший результат. Команда идет с чемпионским графиком. Чемпионами становятся с плюс-минус 60 очками, возможно, и меньше.

Темп командой задан. Борьба за титул будет до последнего тура. В следующем туре будет очень важная игра с «Краснодаром».

— Может ли «Локомотив» в следующем туре побороться за победу против «Краснодара»?

— Когда «Локомотив» в оптимальном составе, он способен на все. Если один-два игрока выбывают, то игра немножко рушится. Батраков вернется в состав. Но неясна ситуация с Воробьевым. Говорят, он выбил надолго. Возможно, другие футболисты себя как-то тоже проявят.

«Локомотиву» по силам противостоять «Краснодару». Это показала первая игра, когда команда выиграла на выезде. Сейчас у «Краснодара» игру пропустят четверо игроков, но в следующей игре с «Локомотивом» эти четверо появятся на поле, — сказал бывший защитник «Локомотива».