Депутат из Бразилии о сексизме тренера «Интернасьонала»: «В 2025-м недопустимо воспроизводить подобные стереотипы. Женщины, проявляя талант и упорство, показывают: футбол — тоже наше дело!»

Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол — для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.
"Диас допустил крайне сексистское высказывание. В 2025 году профессионалу, тем более такому известному, недопустимо воспроизводить подобные стереотипы.
Такие заявления лишь подчеркивают важность борьбы с сексизмом как на поле, так и за его пределами. Женщины продолжают посвящать себя этим профессиям, проявляя талант и упорство, показывая, что футбол — это тоже наше дело! «Интернасьонал» и другие спортивные организации должны занять твердую позицию!" — написала Фернанда Мелкионна.