Депутат из Бразилии о сексизме тренера «Интернасьонала»: «В 2025-м недопустимо воспроизводить подобные стереотипы. Женщины, проявляя талант и упорство, показывают: футбол — тоже наше дело!»

Такие заявления лишь подчеркивают важность борьбы с сексизмом как на поле, так и за его пределами. Женщины продолжают посвящать себя этим профессиям, проявляя талант и упорство, показывая, что футбол — это тоже наше дело! «Интернасьонал» и другие спортивные организации должны занять твердую позицию!" — написала Фернанда Мелкионна.