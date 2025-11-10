Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Челябинск
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.35
П2
4.70
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2

Горшков о «Зените»: «Потеря очков в матчах с “Крыльями” и “Акроном” может сыграть злую шутку. Может, не хватает настроя на таких соперников»

Александр Горшков допустил, что ничьи «Зенита» с «Крыльями Советов» (1:1) и «Акроном» (1:1) повлияют на чемпионскую гонку в РПЛ.

— Почему «Зениту» так тяжело против самарских команд: ничьи против «Крыльев» и «Акрона» в последних матчах РПЛ?

— Можно понять настрой команд соперника, которые играют у себя дома против «Зенита». У них всегда сверхмотивация в 200 процентов. Эти команды играют на максимум самоотдачи.

Почему у «Зенита» не получается? Возможно, поле влияет. Может, наоборот, у сине-бело-голубых не хватает максимального настроя на таких соперников.

— Сегодняшняя потеря очков говорит о том, что «Зенит» не готов к борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне?

— «Зенит» все равно остается одним из претендентов на титул. Команда находится в борьбе, в группе лидеров. У «Зенита» опытная команда. Конечно, нежелательно терять очки. Но они умеют в решающий момент собираться, как это было в противостоянии с «Локомотивом» в одном из последних матчей. «Зенит», конечно, теряет очки, но не выпадает из претендентов на чемпионство.

— Не наблюдаете ли вы в развитии нынешнего сезона повторения сценария предыдущей кампании, когда «Зениту» фактически не хватило для чемпионства очков, потерянных с «Акроном» и «Крыльями Советов»?

— В прошлом сезоне «Зенит» потерял очки с этими командами дома. Тогда была реальная потеря очков, сейчас хотя бы на выезде это произошло. Параллель можно провести, что по итогу может сыграть злую шутку потеря очков с такими командами, — сказал бывший полузащитник «Зенита».