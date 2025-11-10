Горшков о «Зените»: «Потеря очков в матчах с “Крыльями” и “Акроном” может сыграть злую шутку. Может, не хватает настроя на таких соперников»

— Почему «Зениту» так тяжело против самарских команд: ничьи против «Крыльев» и «Акрона» в последних матчах РПЛ?
— Можно понять настрой команд соперника, которые играют у себя дома против «Зенита». У них всегда сверхмотивация в 200 процентов. Эти команды играют на максимум самоотдачи.
Почему у «Зенита» не получается? Возможно, поле влияет. Может, наоборот, у сине-бело-голубых не хватает максимального настроя на таких соперников.
— Сегодняшняя потеря очков говорит о том, что «Зенит» не готов к борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне?
— «Зенит» все равно остается одним из претендентов на титул. Команда находится в борьбе, в группе лидеров. У «Зенита» опытная команда. Конечно, нежелательно терять очки. Но они умеют в решающий момент собираться, как это было в противостоянии с «Локомотивом» в одном из последних матчей. «Зенит», конечно, теряет очки, но не выпадает из претендентов на чемпионство.
— Не наблюдаете ли вы в развитии нынешнего сезона повторения сценария предыдущей кампании, когда «Зениту» фактически не хватило для чемпионства очков, потерянных с «Акроном» и «Крыльями Советов»?
— В прошлом сезоне «Зенит» потерял очки с этими командами дома. Тогда была реальная потеря очков, сейчас хотя бы на выезде это произошло. Параллель можно провести, что по итогу может сыграть злую шутку потеря очков с такими командами, — сказал бывший полузащитник «Зенита».