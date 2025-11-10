Капитан, Босс и преподаватель: Сергею Овчинникову — 55 лет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Двукратному чемпиону России в составе московского «Локомотива» и бывшему вратарю национальной сборной Сергею Овчинникову в понедельник исполнилось 55 лет. ТАСС рассказывает о трех сферах жизнедеятельности прославленного футболиста.
Капитан команды, босс
Овчинников является выпускником академии московского «Динамо». Именно оттуда пошло его прозвище — Босс. Как рассказывал он сам, это прозвище пошло от старшего брата, которого называли Босман. Далее все сократилось до Босса. Овчинников непросто начал игровую карьеру — после выпуска из академии он прошел «Динамо-2» и «Динамо» из Сухуми и только потом попал в столичный «Локомотив».
В «Локомотиве» он сделал себе имя. Игрой за клуб он заслужил вызов в национальную команду. Он выступал за железнодорожников с 1991 по 1997 год, когда тренером «Локомотива» был Юрий Семин.
В России Босс себя хорошо зарекомендовал, став одним из ведущих вратарей страны. Правда в национальной команде дела шли не так удачно. Тем не менее Овчинников поехал покорять Европу, а именно — в чемпионат Португалии. Все началось с «Бенфики», но там закрепиться основным вратарем ему не удалось — всего 20 матчей за два года. Затем была «Алверка» и признание португальских СМИ как второй вратарь чемпионата. В «Порту» Овчинников вышел на пик и сразу стал первым номером, однако помешала травма колена, которая преследовала его оставшуюся часть карьеры.
Доигрывал Овчинников также у Семина, сначала в «Локомотиве», а затем в «Динамо». В составе железнодорожников он выиграл трофеи: два чемпионства, по два кубка и суперкубка страны, а также Кубок Содружества.
Карьера же за бело-голубых запомнилась скандальной историей с арбитром Игорем Захаровым, в матче против «Москвы» Овчинников произнес легендарную фразу «Я капитан команды» с нецензурным словом в конце. Он получил красную карточку, после чего схватил арбитра. Он ушел в подтрибунное помещение, бросив капитанскую повязку. Тогда контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил его на пять матчей, за это время команду покинул Семин, а с Овчинниковым не стали продлевать контракт. За сборную России вратарь провел 35 матчей, участвовал в чемпионате Европы 2004 года.
Босс в роли тренера
Овчинников завершил карьеру в 2007 году, после этого пошел учиться в Государственный университет управления. В том же году он вернулся в «Локомотив» в качестве тренера вратарей, тогда президентом железнодорожников был Семин. После этого с ним же он поработал в киевском «Динамо», завоевав серебро чемпионата Украины.
Дебют в качестве главного тренера у Овчинникова случился в «Кубани» в 2009 году. Начало было неудачным из-за поражения от действующего чемпиона казанского «Рубина», однако затем пошла серия без поражений в домашних матчах и победы над «Спартаком», «Локомотивом» и ЦСКА. Как и всегда, серии заканчиваются, клуб расстался с Овчинниковым после первого домашнего поражения.
Далее была работа главным тренером в минском «Динамо», брянском «Динамо», но все заканчивалось в течение года. В мае 2012 года его назначили тренером вратарей сборной России, поработал с Фабио Капелло на чемпионате мира 2014 года и на чемпионате Европы 2016 года с Леонидом Слуцким. Покинул национальную команду после того, как ее возглавил Станислав Черчесов. Параллельно со сборной работал старшим тренером в ЦСКА, покинул армейский клуб в декабре 2020 года.
Позднее Овчинников пытался работать главным тренером в Медийной футбольной лиге. Он возглавлял команду «Наши парни» от Российского футбольного союза (РФС) и «Банку».
Преподаватель
С 2023 года Овчинников работает в РФС. Он возглавляет отдел подготовки тренеров организации. «Я скорее занимаюсь организационно-руководящими направлениями, — говорил Овчинников в 2024 году. — Так как непосредственно в образовательной деятельности я задействован не так часто. Деятельность действительно другая, но она интересная».
За небольшой период времени академию РФС прошла группа известных в прошлом футболистов — это Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Александр Мостовой. РФС вместе с Овчинниковым подобрал для всех клубы для прохождения стажировки.