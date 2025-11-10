Капитан, Босс и преподаватель: Сергею Овчинникову — 55 лет

В России Босс себя хорошо зарекомендовал, став одним из ведущих вратарей страны. Правда в национальной команде дела шли не так удачно. Тем не менее Овчинников поехал покорять Европу, а именно — в чемпионат Португалии. Все началось с «Бенфики», но там закрепиться основным вратарем ему не удалось — всего 20 матчей за два года. Затем была «Алверка» и признание португальских СМИ как второй вратарь чемпионата. В «Порту» Овчинников вышел на пик и сразу стал первым номером, однако помешала травма колена, которая преследовала его оставшуюся часть карьеры.