«Барселона» — Месси про «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео ?❤️»

«Барселона» поприветствовала Лионеля Месси на «Камп Ноу».

Источник: Спортс"

Вчера 38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, выступавший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться?❤️».

«Тебе всегда рады дома, Лео ?❤️», — говорится в соцсетях сине-гранатовых.

Фото: x.com/FCBarcelona.

Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем».