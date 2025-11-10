«Барселона» — Месси про «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео ?❤️»

Вчера 38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, выступавший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться?❤️».
«Тебе всегда рады дома, Лео ?❤️», — говорится в соцсетях сине-гранатовых.
Фото: x.com/FCBarcelona.
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем».