«Барселона» — Месси про «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео ?❤️»

Вчера 38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, выступавший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться?❤️».