Клубы МЛС не видят смысла в подписании Неймара. «Чикаго Файр» назвал отказ от игрока «благословением» (ESPN Brasil)

Контракт 33-летнего нападающего с «Сантосом» рассчитан до конца года. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Интер Майами», за который играют Лионель Месси и другие его бывшие партнеры по «Барселоне».
Однако, по данным ESPN Brasil, большинство ведущих североамериканских клубов не в восторге от потенциального трансфера звездного игрока. Опрошенные скауты и директора клубов не видят смысла инвестировать средства в Неймара.
Многие специалисты не верят, что бывший игрок «ПСЖ» сможет переломить ситуацию, выступать стабильно и дать результат после значительных инвестиций в его подписание. Для примера, многие ценят Сон Хын Мина, играющего за «Лос-Анджелес», его называют «идеальным» игроком.
По информации источников из «Чикаго Файр», который претендовал на Неймара, в клубе считают неподписание игрока «благословением», а самого бразильца — «головной болью», поскольку он не оправдывает ожиданий на поле.
Неймар забил 6 голов и сделал три ассиста в 23 матчах (только 8 провел целиком) после возвращения в «Сантос». Его подробная статистика — здесь.