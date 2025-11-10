Тимур Гурцкая: «Макарова подставили в “Динамо”. Доктор разрешил играть, а тренер по физподготовке сказал — нужно на костылях ходить. Игрок получил штраф на месячную зарплату за неучастие в тр

18 сентября сообщалось, что 27-летний вингер выбыл на 2−3 недели из-за ушиба колена и растяжения связок. С тех пор он не выходил на поле.
— Макарова подставили. Он получил травму, после которой, как ему сказали, нужно восстанавливаться. Пришел доктор команды, проверил Макарова и разрешил играть. Он пришел на тренировку к Луису Мартинесу (тренер по физподготовке — Спортс«“), а тот сказал, что еще нужно ходить на костылях. Но медицинский штаб ведь разрешил ему играть.
Карпин сказал подождать, генеральный директор (Павел Пивоваров — Спортс«“) сказал, что разберется с этой ситуацией. В итоге Макаров приходит в офис, его кто-то там фотографирует, и после он получает штраф в размере месячной зарплаты за то, что он не участвует в тренировке.
— Зачем он поехал в офис?
— Разбираться, что ему делать дальше. Тренер по физподготовке не пускает его на тренировку, что ему было делать?
— Что теперь?
— Незаконно штрафовать на месячную зарплату за такое. Конфликт возник на ровном месте, — сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
Денис забил 2 гола в 8 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика — здесь.