Вульф: «Закончу карьеру в медиафутболе, если не найду подходящие условия. Стану селекционером в проф»

Экс-хавбек 2Drots Александр Вульфов рассказал, что может закончить карьеру в медиафутболе.

Источник: Спортс"

«Я был расстроен и долго переживал после ухода из 2Drots. Это правда, что я могу закончить карьеру медиафутболиста. Есть предложения от нескольких команд, в том числе от “Альтерона”. Но если не будет подходящих условий или не сможем договориться, то придется закончить. Что еще остается делать?

Не знаю, какие потолки в командах, но мои условия выше среднего. Не будем называть цифры. Но я бы хотел остаться в медиафутболе.

Не хочу продолжать модельную карьеру. Хотел бы стать селекционером в проффутболе. Есть знакомый, который работает в Дубае. Недавно, на последней игре с Lit Energy, мы встретились, и он мне предложил работу", — заявил экс-хавбек 2D.