Де Лаурентис опроверг отставку Конте: «Сказки. Антонио — настоящий мужчина, жертвующий каждой секундой жизни ради профессии. У нас особая связь, горжусь, что он рядом со мной и “Наполи”

В воскресенье «Наполи» в гостях проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Команда занимает 4-е место в таблице, на два очка отставая от лидирующего «Интера». После игры Конте заявил: «У “Наполи” 5 поражений в сезоне — это огорчает. Нам не хватает энергии, значит, я плохо справляюсь с работой, или кто-то в команде не хочет меня слушать». Антонио также сказал: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать».