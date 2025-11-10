Карпин о «Динамо»: «Думаю не про топ-3, топ-2 и даже не про топ-8, а про следующую игру — нам ее надо выиграть»

Московский клуб по итогам первого круга Мир РПЛ занимает десятое место в таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» — 16 очков.
— Курбан Расулов сказал, что верит в чемпионство «Динамо». Егор Титов считает, что команда еще может вернуться в борьбу за медали. У вас есть внутренняя надежда, что «Динамо» поборется за топ-3?
— Я сейчас думаю про следующую игру. Не про топ-3, не про топ-2 и не про топ-8 даже. Нам надо следующую игру выиграть, — сказал Карпин.
