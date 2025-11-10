Андрей Канчельскис: «Батракову и Кисляку надо уезжать за границу. Здесь они могут утонуть в болоте, и потом про них никто не вспомнит»

«Что касается лучшего футболиста первой части сезона, для меня это Глушенков. Он уникален. Кругового еще могу отметить. Иметь таких футболистов в команде — это мечта. Третьим отмечу Баринова из “Локомотива”.
Батраков, Кисляк и Мойзес тоже классно играют. Матвей и Алексей — хорошие футболисты, им надо двигаться дальше, уезжать за границу. Здесь они могут утонуть в болоте, и потом про них никто не вспомнит", — сказал Канчельскис.
Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле — может в “Реале” играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может — их уровень соответствует».