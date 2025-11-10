Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

Мостовой про Альбу: «Люди по 30 лет в футбол играют, работают, а он оператором всю жизнь был и стал тренером, ну как это? В Испании смеялись неделю, когда я рассказал»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой заявил, что в Испании смеялись из-за работы Джонатана Альбы главным тренером в «Ростове».

Источник: Спортс"

Дончане занимают 9-е место в таблице Мир РПЛ по итогам первого круга. Испанец возглавил «Ростов» в феврале после ухода Валерия Карпина.

"Когда я в Испании сказал, что Джонатан Альба в РПЛ работает главным тренером, они смеялись неделю.

Он видеооператором был, а сейчас главный тренер «Ростова». Как такое возможно? При всем уважении, каким бы он хорошим человеком ни был, но люди по 30 лет в футбол играют, работают, а человек оператором всю жизнь был и стал тренером. Ну как это?

Никто про это не говорит, ведь он еще и в сборной видеооператор. Все молчат про это, зато когда его уберут из «Ростова», все начнут говорить, что не видели в нем никогда перспектив", — сказал Мостовой.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше