Захарян интересен «Лиону». Французский клуб хочет арендовать хавбека у «Сосьедада» зимой с правом выкупа («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», французский клуб проявляет интерес к 22-летнему футболисту баскской команды.
«Лион» хотел бы арендовать Арсена зимой с правом выкупа. Однако «Сосьедад» заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Захаряном, так что клубу Лиги 1 будет непросто осуществить сделку.
«У нас нет такой информации. В “Реал Сосьедад” из “Лиона” никто не обращался для аренды Захаряна. Впервые слышу про этот слух», — сказал для Metaratings.ru пресс-атташе «Сосьедада» Хон Андер Мундуате.
Лионцы занимают 7-е место в чемпионате Франции, «Реал Сосьедад» идет 13-м в Ла Лиге.
Захарян выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года. В этом сезоне он провел 7 матчей, сыграв 222 минуты, и забил 1 гол.