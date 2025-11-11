Ричмонд
Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день — нет, пару баночек после игры могу»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин поддерживает возвращение пива на стадионы.

Источник: Спортс"

— Положительно отношусь. Футболисты после игры могут выпить.

— Как часто сами пьете пиво?

— Что значит «часто»? Каждый день — нет. Пару баночек после игры могу, да, — сказал Карпин.

