Карпин за продажу пива на стадионах: «Футболисты после игры могут выпить. Я каждый день — нет, пару баночек после игры могу»

— Положительно отношусь. Футболисты после игры могут выпить.
— Как часто сами пьете пиво?
— Что значит «часто»? Каждый день — нет. Пару баночек после игры могу, да, — сказал Карпин.
