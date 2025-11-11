Валерий Карпин: «У вас постоянно то “Спартак” Буэнос-Айрес, то “Зенит” Рио-де-Жанейро. Ну и?»

— После первого круга в «Спартаке» не забил ни один россиянин. Для вас как для главного тренера сборной России это проблема?
— В атаке у «Спартака» играют не российские футболисты.
Какая может быть проблема? Зато у них есть защитники. И пусть лучше будут защитники, которые не забивают, но хорошо обороняются.
— Есть мнение, что это уже не «Спартак» Москва, а «Спартак» Буэнос-Айрес. И это кажется проблемой.
— У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и?.. Что есть, то есть, — сказал Валерий Карпин.
