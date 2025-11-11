Ричмонд
Валерий Карпин: «У вас постоянно то “Спартак” Буэнос-Айрес, то “Зенит” Рио-де-Жанейро. Ну и?»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что все голы «Спартака» в первом круге сезона Мир РПЛ забили иностранные футболисты.

Источник: Спортс"

— После первого круга в «Спартаке» не забил ни один россиянин. Для вас как для главного тренера сборной России это проблема?

— В атаке у «Спартака» играют не российские футболисты.

Какая может быть проблема? Зато у них есть защитники. И пусть лучше будут защитники, которые не забивают, но хорошо обороняются.

— Есть мнение, что это уже не «Спартак» Москва, а «Спартак» Буэнос-Айрес. И это кажется проблемой.

— У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и?.. Что есть, то есть, — сказал Валерий Карпин.

