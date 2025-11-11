Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
5.85
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2

Дегтярев хотел изменить лимит за несколько недель до начала сезона РПЛ. Дюков переубедил министра спорта, Дюмин выступил посредником («Чемпионат»)

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассматривал возможность введения ужесточенного лимита на легионеров в РПЛ уже перед этим сезоном.

Источник: Спортс"

"По нашей информации, министр был готов ввести новый лимит за несколько недель до старта нынешнего сезона РПЛ. Готовый приказ уже лежал на столе Михаила Дегтярева.

Но президенту РФС Александру Дюкову удалось приостановить процесс и убедить Минспорта в неправильности изменений регламентов за несколько недель до старта сезона.

По информации от источников, близких к Дегтяреву, главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин — бывший губернатор Тульской области, а сейчас — помощник Владимира Путина«, — сообщается в тексте “Чемпионата”.

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем.