Карпин о влиянии на российский футбол: «Сколько уже лимитов пережили? Сейчас опять новый. На футбол обращают внимание — это самый популярный вид спорта»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о попытках влияния на российский футбол.

Источник: Спортс"

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле».

— У вас есть ощущение, что российский футбол пытаются загнать в рамки, как-то повлиять в последнее время?

— На футбол просто обращают внимание, потому что это самый популярный вид спорта. И это нормально.

До этого было то же самое, был лимит, потом он изменился. Сейчас опять новый. Сколько мы уже лимитов пережили?

— Что делать?

— Ничего. Играть в футбол, — сказал Валерий Карпин.

