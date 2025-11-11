Карпин о влиянии на российский футбол: «Сколько уже лимитов пережили? Сейчас опять новый. На футбол обращают внимание — это самый популярный вид спорта»

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле».
— У вас есть ощущение, что российский футбол пытаются загнать в рамки, как-то повлиять в последнее время?
— На футбол просто обращают внимание, потому что это самый популярный вид спорта. И это нормально.
До этого было то же самое, был лимит, потом он изменился. Сейчас опять новый. Сколько мы уже лимитов пережили?
— Что делать?
— Ничего. Играть в футбол, — сказал Валерий Карпин.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше