Рассматривается еще два варианта лимита в РПЛ: 13 легионеров и 8 на поле с введением пошлин на иностранцев и 11 легионеров и 7 на поле («Чемпионат»)

Как пишет «Чемпионат», за последние недели чиновникам российского футбола удалось сдвинуться в вопросе лимита — с ультиматумов до обсуждения разных вариантов. Отмечается, что Дегтярев уже не так категоричен в отношении лимита.
«Министр прислушивается к голосам российского футбола, согласился обсуждать возможные корректировки своей формулы лимита. Немаловажную роль здесь сыграла позиция не только РФС и РПЛ, но и всех клубов. Все руководители команд в той или иной форме высказались против настолько революционных изменений», — отметил источник.
Помимо формата лимита «10 легионеров в заявке, 5 — на поле» обсуждаются еще два варианта:
— 13 легионеров в заявке и восемь — на поле. При этом ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров — ввести пошлины.
— 11 легионеров в заявке и семь — на поле.