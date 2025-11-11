Ричмонд
Григорян о штабе Станковича: «Я оказался в полутора метрах от этой банды — вели себя как цыгане. Смотришь и думаешь: “Это что вообще такое?”. Орут, кричат, выбегают»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Александр Григорян поделился мыслями относительно поведения тренерского штаба «Спартака» во главе с Деяном Станковичем в ходе матчей.

Источник: Спортс"

"Я обсуживал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за 10 минут до конца.

И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, что хотят — они вели себя как цыгане. Мне это было так неприятно.

Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?». Просто орут, кричат, выбегают", — сказал Александр Григорян.

Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались — даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал».