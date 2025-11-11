Ричмонд
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота

В России могут разработать новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей, может появиться в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема безопасности футбольных ворот сегодня стоит крайне остро. Ежегодно сотни детей, а также взрослых получают тяжелые травмы из-за их ненадлежащей конструкции. Распространенная причина трагедий — привычка повиснуть на верхней перекладине футбольных ворот, которые оказываются незафиксированными, из-за чего падают прямо на человека», — сказала Буцкая.

По словам парламентария, новый стандарт станет действенным инструментом для предотвращения подобных трагедий и спасения жизней, особенно детей.