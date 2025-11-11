В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота

«Мы разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема безопасности футбольных ворот сегодня стоит крайне остро. Ежегодно сотни детей, а также взрослых получают тяжелые травмы из-за их ненадлежащей конструкции. Распространенная причина трагедий — привычка повиснуть на верхней перекладине футбольных ворот, которые оказываются незафиксированными, из-за чего падают прямо на человека», — сказала Буцкая.