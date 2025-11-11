Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.10
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Лионель Месси: «Я ушел из “Барселоны” не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что его уход из «Барселоны» получился не таким, каким он себе представлял.

Источник: Спортс"

Воспитанник клуба ушел из «Барсы» в качестве свободного агента летом 2021 года и стал игроком «ПСЖ».

— Что вы думаете о той любви, которую испытывают к вам люди из Барселоны?

— Это невероятно. Все, что я получаю от «Барселоны», от людей, от того времени, которое мы провели вместе, всегда наполняет меня ностальгией и множеством эмоций.

Честно, я очень скучаю по всем этим моментам. Возможно, сейчас я наслаждаюсь ими даже больше, чем раньше, из-за повседневной рутины и того, что значило играть матч за матчем и думать о следующем, не имея возможности наслаждаться тем, что мы делали. Сегодня, глядя на это более спокойно и расслабленно, со стороны, спустя несколько лет, я чувствую себя гораздо лучше.

— Вы вспоминаете, что тогда происходило?

— Мне нравится вспоминать, конечно, потому что это были очень важные, значимые события. Кадры, которые запечатлели конкретные моменты, когда происходили важные события. Это очень приятные моменты, их радостно вспоминать.

— Люди ничего не забыли, это очевидно.

— Кажется, я уже говорил об этом. После ухода из «Барселоны» у меня осталось странное чувство, из-за того, как все произошло, потому что последнее время я играл без болельщиков — из-за пандемии. Проведя всю жизнь в клубе, я ушел не так, как представлял, как мечтал.

Я представлял, как уже говорил, что проведу всю карьеру в Европе, в «Барселоне», а потом, да, перееду сюда, как и сделал, потому что это был мой план, то, чего я хотел. И прощание тоже было немного странным из-за всей ситуации, из-за всего. Но, думаю, любовь болельщиков ко мне останется навсегда, из-за того, что я говорил, из-за всего, через что мы прошли.

— Это был долгий путь.

— Кажется, я играл за первую команду 16 лет, а 20 или 21 год прошел с тех пор, как я пришел в «Барселону» в возрасте 12−13 лет. Так что это долгий период, много жизненного опыта, и, конечно же, любовь людей всегда будет со мной.

— Годы идут, приходят новые игроки и новые надежды, но эта любовь, эта страсть ко всему, что ты породил во многих людях, остается. Потому что ты оставил свой след в сердцах многих людей. У некоторых даже есть твое изображение, имя, вытатуированные на теле.

— Да, так всегда происходит в футболе. Приходят новые игроки и новые люди, но история никогда не забывается, и не только моя, но и всех, кто был частью клуба. Есть несколько очень важных людей, которые внесли свой вклад и помогли клубу стать еще лучше, — сказал Месси.

«Надеюсь, я вернусь. Не только для прощания». Месси — снова на «Камп Ноу» ?