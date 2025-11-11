Месси о «ПСЖ»: «Это не был кошмар, просто я не чувствовал себя хорошо, занимаясь любимым делом. На для семьи это отличный опыт — мы наслаждались Парижем»

Аргентинец ушел из «Барсы» в качестве свободного агента летом 2021 года и два сезона провел в составе парижан.
— В Барселоне ты говорил, что счастлив, но в Париже во время нашей последней встречи ты этого не сказал. Сейчас, кажется, ты немного оправился и обрел радость в достигнутых результатах.
— Да, кажется, что время в Париже было кошмаром, но это не так. Когда я говорю, что было не слишком хорошо, я имею в виду, что не был рад тому, что делаю, не радовался тому, что люблю — игре в футбол, повседневной рутине, тренировкам, матчам. Я просто не чувствовал себя хорошо.
Но, если честно, у нас, как у семьи, был отличный опыт. Город — потрясающий, мы наслаждались им. Мы впервые уехали из Барселоны, и все было для нас новым, что очень усложняло задачу. Это была не травма, просто так получилось.
Но, по правде говоря, я не чувствовал себя хорошо каждый день, занимаясь любимым делом. А здесь, в Майами, да, у нас все хорошо, мы наслаждаемся городом, нашей повседневной жизнью.
Как я уже говорил, жизнь здесь очень похожа на ту, что была у меня в Кастельдефельсе (город и муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона — Спортс«“): клуб рядом, школа для детей — тоже, все в шаговой доступности, удобно.
Мы живем вдали от города, что, конечно, правильно. Майами прекрасен, но пробки там очень серьезные, — сказал Месси.е.