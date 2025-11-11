Месси о «ПСЖ»: «Это не был кошмар, просто я не чувствовал себя хорошо, занимаясь любимым делом. На для семьи это отличный опыт — мы наслаждались Парижем»

— Да, кажется, что время в Париже было кошмаром, но это не так. Когда я говорю, что было не слишком хорошо, я имею в виду, что не был рад тому, что делаю, не радовался тому, что люблю — игре в футбол, повседневной рутине, тренировкам, матчам. Я просто не чувствовал себя хорошо.