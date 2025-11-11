Ричмонд
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.10
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Месси о «ПСЖ»: «Это не был кошмар, просто я не чувствовал себя хорошо, занимаясь любимым делом. На для семьи это отличный опыт — мы наслаждались Парижем»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил время, проведенное в «ПСЖ».

Источник: Спортс"

Аргентинец ушел из «Барсы» в качестве свободного агента летом 2021 года и два сезона провел в составе парижан.

— В Барселоне ты говорил, что счастлив, но в Париже во время нашей последней встречи ты этого не сказал. Сейчас, кажется, ты немного оправился и обрел радость в достигнутых результатах.

— Да, кажется, что время в Париже было кошмаром, но это не так. Когда я говорю, что было не слишком хорошо, я имею в виду, что не был рад тому, что делаю, не радовался тому, что люблю — игре в футбол, повседневной рутине, тренировкам, матчам. Я просто не чувствовал себя хорошо.

Но, если честно, у нас, как у семьи, был отличный опыт. Город — потрясающий, мы наслаждались им. Мы впервые уехали из Барселоны, и все было для нас новым, что очень усложняло задачу. Это была не травма, просто так получилось.

Но, по правде говоря, я не чувствовал себя хорошо каждый день, занимаясь любимым делом. А здесь, в Майами, да, у нас все хорошо, мы наслаждаемся городом, нашей повседневной жизнью.

Как я уже говорил, жизнь здесь очень похожа на ту, что была у меня в Кастельдефельсе (город и муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона — Спортс«“): клуб рядом, школа для детей — тоже, все в шаговой доступности, удобно.

Мы живем вдали от города, что, конечно, правильно. Майами прекрасен, но пробки там очень серьезные, — сказал Месси.е.