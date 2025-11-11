Артем Дзюба: «Нет ЛЧ — для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5−6 млн евро — будет играть всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспит

— Вы коротко сказали о легионерах. Ваше мнение о лимите, который собираются ужесточать?
— Легионеры должны приезжать те, у которых ты будешь учиться. Когда я пришел в «Зенит», единственный раз в жизни увидел, что такое настоящие легионеры. Всю карьеру, что был в «Спартаке», было 1−2 сильных легионера, остальные — посредственные или такие же, как свои.
В Европе свои воспитанники играют, и если есть иностранец, то он должен быть хотя бы на полголовы выше. У нас, если купили человека за 5−6 миллионов евро, он будет играть всегда. А молодому даже не дадут шанс. Вот это меня расстраивает.
Сейчас нет Лиги чемпионов. Для чего выходят в одной команде 8 латиноамериканцев и в другой столько же? С какой целью? — сказал Дзюба.
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина — стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего».