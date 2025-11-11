Ричмонд
Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил игру нынешнего «Динамо».

Источник: Спортс"

8 ноября «Акрон» на выезде обыграл бело-голубых со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.

— Какие мысли по матчу с «Динамо»?

— Великолепная победа. Молодцы.

— Без вас справились.

— А кто говорит, что без меня ничего не могут? Наоборот, сплоченнее и еще сильнее.

— Удивлены тем, как «Динамо» играло?

— Наверное, скорее да, чем нет.

— Как подведете итоги первого круга для «Акрона»?

— Удивительны были пару матчей — со «Спартаком» и «Зенитом», где мы должны были выигрывать. А матч с Нижним Новгородом, наоборот, не должны были выигрывать, и игра с «Ростовом» была больше ничейная.

Что касается встречи с «Динамо», то первый тайм плохой, второй — очень неплохой, перестали бояться и стали играть лучше. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет.

— Что скажете о «Динамо» — какого мнения о команде?

— На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведет команду за собой, — сказал Дзюба.