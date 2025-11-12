Ричмонд
Уэбб об отмене гола ван Дейка: «Судей можно понять, Робертсон стоял близко к Доннарумме. Они решили, что он мешал вратарю. На самом деле только Джанлуиджи знает, повлияло ли это на него»

Глава судейского корпуса Говард Уэбб высказался об отмене гола Вирджила ван Дейка в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (3:0).

Источник: Спортс"

На 38-й минуте воскресного матча ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «горожан» и сравнял счет. Однако арбитр Крис Кавана при помощи ВАР отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.

«Когда мяч направляется в сторону Робертсона — примерно в трех ярдах (2,7 метра — Спортс»") от ворот, по центру вратарской — он делает очевидное движение, чтобы пригнуться под мячом. Мяч пролетает прямо над его головой и оказывается в сетке на той половине вратарской, где он находился.

Судьи должны были оценить: повлияло ли это действие на вратаря и на его способность отразить удар? Именно здесь вступает в силу субъективность оценки.

Они рассмотрели этот эпизод, произошедший так близко к вратарю, и пришли к выводу, что да, это повлияло. Я понимаю, что не все с этим согласны, но можно понять, почему [судьи] сделали такой вывод, ведь игрок находился очень близко к голкиперу, мяч летел прямо на него, и ему пришлось пригнуться, чтобы не задеть мяч.

Они пришли к выводу, что это помешало Доннарумме прыгнуть в сторону мяча и сделать сэйв. После того как они приняли это решение на поле, задача ВАР — пересмотреть эпизод и определить, было ли решение явно и очевидно ошибочным.

На самом деле только сам Доннарумма знает, повлияло ли это на него, а мы можем опираться лишь на фактические доказательства«, — сказал Уэбб в программе Match Officials Mic’d Up.