Уэбб об отмене гола ван Дейка: «Судей можно понять, Робертсон стоял близко к Доннарумме. Они решили, что он мешал вратарю. На самом деле только Джанлуиджи знает, повлияло ли это на него»

Они рассмотрели этот эпизод, произошедший так близко к вратарю, и пришли к выводу, что да, это повлияло. Я понимаю, что не все с этим согласны, но можно понять, почему [судьи] сделали такой вывод, ведь игрок находился очень близко к голкиперу, мяч летел прямо на него, и ему пришлось пригнуться, чтобы не задеть мяч.