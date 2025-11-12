Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)

Отмечается, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Карпина, в которых клуб выглядит не в лучшем свете.
Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, подписав контракт до 2028-го.
