Колосков о матче с Перу: «Нашим полезно проверить себя на фоне такой команды и стоит вспомнить, что их ждет после возвращения»

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.
"Латиноамериканские команды всегда представляют собой серьезную силу, даже если это не Бразилия с Аргентиной и не Уругвай с Парагваем. У них традиционно очень техничные и атлетичные футболисты, отвечающие тем требованиям, которые есть в мировом футболе.
Даже если сборная Перу сейчас приехала не в лучшем составе и не в лучшей форме, на фоне такой команды полезно проверить себя нашим футболистам, особенно молодым, которые пока еще не играли ни в еврокубках, ни в официальных матчах сборных.
Да и более опытным ребятам, которые в подобных соревнованиях не участвовали уже почти четыре года, стоит вспомнить хотя бы на базовом уровне, что их ждет после возвращения", — сказал почетный президент РФС.