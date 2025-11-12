Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.10
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.36
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
66.00
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Колосков о матче с Перу: «Нашим полезно проверить себя на фоне такой команды и стоит вспомнить, что их ждет после возвращения»

Вячеслав Колосков высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Перу.

Источник: Спортс"

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

"Латиноамериканские команды всегда представляют собой серьезную силу, даже если это не Бразилия с Аргентиной и не Уругвай с Парагваем. У них традиционно очень техничные и атлетичные футболисты, отвечающие тем требованиям, которые есть в мировом футболе.

Даже если сборная Перу сейчас приехала не в лучшем составе и не в лучшей форме, на фоне такой команды полезно проверить себя нашим футболистам, особенно молодым, которые пока еще не играли ни в еврокубках, ни в официальных матчах сборных.

Да и более опытным ребятам, которые в подобных соревнованиях не участвовали уже почти четыре года, стоит вспомнить хотя бы на базовом уровне, что их ждет после возвращения", — сказал почетный президент РФС.